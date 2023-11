Udany Wieczór Pieśni Patriotycznych i Biesiadnych w Dalkowie. Na wspólne śpiewy i biesiadę zameldowało się około 100 osób!

Na wieczór ro Dalkowa przybyło około 100 osób. Oprócz miejscowych zjawili się też mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz z Głogowa, Radwanic, Żukowic, Gaworzyc a nawet Szprotawy.

W trakcie spotkania wystąpili:

- Musimy koniecznie powiedzieć o tym, że budżet na organizację tego wydarzenia wynosił zero złotych! - informuje z radością Anna Gomułka, prezeska fundacji. - Wszystko, co zadziało się tego dnia było połączeniem chęci i dobrej woli wielu osób, za co bardzo Wam dziękujemy!Każdy tego dnia dodał coś od siebie, dzięki czemu mogliśmy wspólnie świętować Niepodległość Polski śpiewając, tańcząc i zajadając różne pyszności.