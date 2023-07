Trwa remont mostu na Starej Odrze w Głogowie. Wciąż jest sporo do zrobienia

W Głogowie wciąż trwają prace nad remontem mostu na tak zwanej Starej Odrze. Przed jego rozpoczęciem wykonawca musiał wykonać tymczasową przeprawę, po której puszczono ruch po mocno obciążonej trasie wzdłuż DK 12.

Roboty remontowe, po uruchomieniu tymczasowego mostu, trwają już od kilku miesięcy. Ich końca jednak wciąż nie widać. Mimo początkowych obaw kierowców, ruch po tymczasowej przeprawie nie wpłynął aż tak mocno na obłożenie drogi. Niemniej jednak wszyscy czekają już na powrót do normalności. Obecnie wylewany jest beton na poboczach mostu, przeznaczonych do ruchu pieszego.

Planowo remont ma potrwać jeszcze do końcówki tego roku. Koszt prac to ponad 13 milionów złotych. Sam remontowany most od dawna wymagał przeprowadzenia prac. Konstrukcja liczy sobie ponad 80 lat.

