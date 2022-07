Trwa odliczanie do wyburzenia komina w Widziszowie! Pójdzie na to aż 60 kg materiałów wybuchowych Grażyna Szyszka

Trwa odliczanie do wyburzenia komina w Widziszowie! Jeśli pozwolą na to pogodowe warunki, mierząca 222 metry wysokości budowla runie w sobotę, 30 lipca. Do wysadzenia komina potrzeba aż 60 kg materiałów wybuchowych.