Trwa blokada mostu w Głogowie. Drugi dzień protestu rolników

– W tej chwili możemy tylko iść do przodu, ale z tym hasłem, że Zielony Ład do kosza. Polityka klimatyczna jak najbardziej jest do przewertowania, ale w porozumieniu ze środowiskami, których ta polityka dotyka. To nie może być tak, że nawiedzeni eurokraci wiedzą, co dla nas jest najlepsze i jak mamy funkcjonować. Jak mamy uprawiać, jak siać, co siać, kiedy siać i jak zakłady mają funkcjonować. Rygory środowiskowe powinny funkcjonować, ale nie na tej zasadzie, że te ośrodki w przyszłości będą skazane na unicestwienie, bo stworzymy enklawę czystego rezerwatu, jakim będzie Europa, a cały syf gospodarczy, który będzie się w świecie rozwijał, niestety nas nie ominie – mówi Bogusław Barnaś, organizator protestu w Głogowie.