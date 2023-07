Tłumy na społecznym otwarciu nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach. Zobaczcie piękne wnętrza

Około 600 osób zwiedziło nowy dom kultury

- Goście, którzy nas odwiedzili byli pod dużym wrażeniem. Zwiedzali wszystkie pomieszczenia, mieli też okazję zobaczyć próbkę możliwości naszego sprzętu multimedialnego, który jest na bardzo wysokim poziomie – mówi Sylwia Stachowicz, dyrektor placówki. - Mieszkańcy wpisywali się do pamiątkowej księgi i mówili, że są dumni z tego, że Radwanice mają tak ładny dom kultury. Odwiedzili nas nie tylko mieszkańcy gminy, ale też spoza niej. Gratulowali nam tak pięknego miejsca i zapewniali, że jeszcze tu wrócą.

W ostatni weekend (15 i 16 lipca) nowy Dom Kultury w Radwanicach został otwarty dla mieszkańców gminy. W ramach społecznego otwarcia mogli go zwiedzić na dwa miesiące przed oficjalną uroczystością. Chętnych nie brakowało, bo przez dwa dni zobaczyło go około 600 osób! A oprowadzali ich wójt Paweł Piwko oraz dyrektorka ośrodka Sylwia Stachowicz.

Sala teatralno-kinowa pomieści 170 osób

Społeczne otwarcie domu kultury było sygnałem do otwierania drzwi obiektu przed mieszkańcami. Od 18 lipca w nowych salach ruszają warsztaty dla dzieci, a lada dzień także biblioteka z wypożyczalnią książek.

- Uruchamiamy obiekt, bo wiemy, że zainteresowanie społeczne placówką jest bardzo duże – informuje dyrektor Stachowicz dodając, że plan wydarzeń na najbliższy rok jest już prawie dopięty. - Jestem pewna, że przy współpracy z lokalną społecznością nasz dom kultury będzie tętnił życiem. To miejsce otwarte dla każdego.

Nowy dom kultury stanął w miejsce dawnego kina w Radwanicach

Dom Kultury w Radwanicach został zbudowany w ramach projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach”.

Jego koszt wyniósł ponad 15 mln zł, ale ogromną większość inwestycji, czyli nieco ponad 12 mln zł, pokrywają pieniądze pozyskane przez gminę z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. To są fundusze z państw, które nie należą do Unii Europejskiej, a korzystają z jej rynku. Gminie Radwanice udało się je pozyskać, jako jednej z nielicznych w kraju.

Co ciekawe, nowy dom kultury stanął w historycznym miejscu Radwanic - dokładnie tam, gdzie kiedyś działało już kino.