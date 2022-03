Wystawa przepięknych zdjęć fotografa z Gaworzyc. Wielu oglądających na wernisażu

W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Gaworzycach zorganizowana została wystawa wyjątkowych zdjęć, których autorem jest mieszkający w Gaworzycach fotograf - Wojciech Kowalski. „Od zmierzchu do świtu" wzbudziła zachwyt uczestników wernisażu, którzy oprócz zobaczenia zdjęć, mogli też usłyszeć towarzyszących im historii opowiedzianych przez samego autora.

– Skorzystajcie Państwo z okazji i wstąpcie do Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gaworzycach by zobaczyć te fotografie. Są to często miejsca znane, bliskie, takie, które mamy na wyciągnięcie ręki. Może będą dla Państwa inspiracją do planowania wiosennych wycieczek – zachęcają pracownicy gaworzyckiego urzędu gminy, którzy uwiecznili wernisaż na zdjęciach.