Głogowskie hospicjum coraz bliżej otwarcia. Obiekt stanął na Paulinowie

Głogowskie hospicjum coraz bliżej otwarcia. Prace budowlane mają się zakończyć w grudniu tego roku. Obiekt będzie posiadał pokoje dla 20 pensjonariuszy z łazienkami. Będą też izolatki, świetlico – jadalni, dyżurki pielęgniarek wraz z pomieszczeniami przygotowania leków, gabinety lekarzy, rehabilitanta, psychologa oraz gabinet zabiegowy. Znajdą się także pomieszczenia socjalne, brudowniki, pomieszczenia porządkowe oraz magazyny.

Pokoje pensjonariuszy będą jedno i dwuosobowe i będą połączone łazienką.

- W budynku oprócz sal dla pacjentów, medyków czy rehabilitantów będzie także kaplica. Inwestycja zakończy się w tym roku, potem nastąpią odbiory. Na dachu hospicjum powstanie instalacja fotowoltaiczna, a budynek będzie ogrzewany także za pomocą pompy ciepła - mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa. - Hospicjum to nie tylko mury, ale przede wszystkim to bardzo duży ruch społeczny w Głogowie – przed powstaniem, w trakcie powstawania i co najważniejsze, kiedy hospicjum będzie już działać – dodaje.