Łemkowie zapraszają do Przemkowa na kolejną już 16. edycję Spotkań Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską 2023

Pomysł na organizację drugiego dnia Spotkań Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską poza Przemkowem zrodził się rok temu. Artyści wystąpili wówczas w Szprotawie. Jest plan, by w kolejnych latach zawitali również do innych miejscowości.

- Chcemy w ten sposób wychodzić z kulturą łemkowską do innych miast i gmin, by pokazać nasz dorobek i osiągnięcia zespołów Łastiwoczka i Łasiwczata. Tym się przecież szczycimy - mówi Eugeniusz Habura, prezes przemkowskie Koło Stowarzyszenia Łemków. - Cieszy nas to, że na koncertach sale są pełne ludzi, a do naszych zespołów wciąż zapisują się nowe dzieci i młodzież.