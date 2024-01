W poniedziałek (29.01) przyjdź i zobacz nowe głogowskie hospicjum. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci 1 lutego

- Zapraszamy wszystkich, którzy pracowali na rzecz hospicjum, ale też każdego, kto w jakikolwiek sposób, choćby poprzez datek, wspierał budowę hospicjum – zachęca prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. - Będzie można przyjść i zobaczyć na co poszły zarówno zbierane pieniądze, jak i samorządowe. Mamy wspaniały obiekt, który za chwilę będzie służył mieszkańcom. Zapraszamy szczególnie na godzinę 12, na uroczyste przecięcie wstęgi.

Podczas otwarcia w godz. 12 -18, każdy będzie mógł zwiedzić hospicjum i zobaczyć, jak zostało ono urządzone i wyposażone. Będzie to Dzień Otwarty nowej placówki.

Pobyt w hospicjum będzie darmowy. Ale jest jeden warunek

Hospicjum będzie działać jako oddział Głogowskiego Szpitala Powiatowego, w ramach kontraktu z NFZ. Ordynatorem będzie dr Aleksandra Glińska, prezes Fundacji Hospicjum Głogowskie. Placówka ma 20 łóżek, a pobyt w niej będzie bezpłatny. Warunkiem otrzymania tam miejsca jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

Dodajmy, że w hospicjum stoi sprzęt ufundowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy za ponad 200 tys. zł. To 15 łóżek z materacami i szafkami.

Budowa głogowskiego hospicjum trwała 2 lata. Koszt inwestycji to blisko 22 miliony złotych. Koszt wyposażenia to 2 miliony.