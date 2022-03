Teatr Miejski w Głogowie zamienił dwie garderoby na sypialnie dla uchodźców

W Teatrze Miejskim im. Andreasa Gryphiusa przygotowano 20 łóżek na przyjęcie wojennych uchodźców z Ukrainy.

Zajęły one dwie garderoby dla artystów, łącznie z węzłem sanitarnym.

Michał Wnuk, dyrektor teatru zapewnia, że pobyt ludzi z Ukrainy w niczym nie przeszkodzi pracy tej placówki. Zaplanowane imprezy i przedstawienia odbędą się w ustalonych terminach. Ale dla załogi teatru oznacza to pracę na zmianę po to, by zawsze ktoś był na miejscu i służył przyjezdnym pomocą.

- Pogodziliśmy w ten sposób, że garderoby dla artystów przenieśliśmy wyżej, na piętro – wyjaśnia.

