Tak dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie powitały wiosnę

Co prawda temperatura nie jest jeszcze do końca wiosenna, ale to nie przeszkodziło dzieciom z klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 9 w Głogowie powitać wiosny poza szkołą. Najpierw dzieci pod opieką Adrianny Nowak i Moniki Olejnik wybrały się na spektakl do MOK, a następnie przeszły do miejskiej fosy, gdzie czas spędzały na placu zabaw.

Zobaczcie jak dzieci z SP 9 w Głogowie witały wiosnę: