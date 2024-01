Szukasz domu, lub domku w ładnej, cichej okolicy? Zobacz te nad jeziorami w Boszkowie, Lubiatowie, Sławie. Najnowsze oferty, zdjęcia, ceny

Domy nad jeziorem na sprzedaż. Zobacz oferty

Są tacy, którzy kochają miejskie życie, podróże, a inni wolą mieszkać w otoczeniu zieleni z dala od zgiełku. Ci ostatni cenią własny kawałek ziemi i własny dom w pięknej okolicy. Szczególnie zaś cenione są domy nad jeziorami. Sprawdzaliśmy, czy okolicy Głogowa są teraz dostępne takie oferty sprzedaży. Otóż są i to wcale nie mało! Mamy dla was domy w:

One czekają w głogowskim schronisku. Psy i koty gotowe do adopcji. Zobacz zdjęcia

Wybraliśmy kilka najciekawszych i atrakcyjnych cenowo nieruchomości w odległości od 30 do 50 km od Głogowa, w pobliżu jezior i lasów. To pięknie położone działki. Zapraszamy do oglądania zdjęć i zapoznania się z ofertami.

Opisy propozycji oraz ceny nieruchomości znajdziesz w kolejnych zdjęciach naszej galerii.