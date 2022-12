Szok! Założył psu pasek na szyję i wywiesił przez okno na drugim piętrze. Zwyrodnialec stanie przed sądem w Głogowie

Do dramatycznych zdarzeń, za które odpowie Janusz M. doszło w okresie od sierpnia do października 2022 roku w jednej z miejscowości w powiecie górowskim. Jak wynika z ustaleń postępowania karnego, oskarżony przetrzymywał psa rasy owczarek niemiecki w pomieszczeniu gospodarczym, bez dostępu do wody i pokarmu, przywiązanego do słupa. Zwierzę było skrajnie wyniszczone.