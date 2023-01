Szkoła Podstawowa w Sławie jak nowa. Na otwarcie po remoncie zaproszono wielu gości

Nic dziwnego, że oddanie szkoły było w Sławie sporym wydarzeniem. Otwarcia obiektu dokonali wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, wiceprezes zarządu M-PROJEKT(główny wykonawca), burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła oraz dyrektor szkoły Małgorzata Krzyśków.

- Potrzebna i oczekiwana modernizacja Szkoły Podstawowej w Sławie to kolejny przykład inwestycji dofinansowanej ze środków rządowych Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Bez wsparcia rządowego w kwocie ponad 3,5 miliona złotych inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania. Obszarów wspieranych przez pieniądze rządowe w takich małych społecznościach samorządowych jest bardzo dużo. Do gminy Sława łącznie trafiło ponad 25 milionów złotych. Bez tych pieniędzy inwestycje drogowe, oświatowe, wodno – kanalizacyjne byłyby niemożliwe. Chcę podziękować burmistrzowi i samorządowi w Sławie, bo bez aplikowania w programy, bez woli przygotowania projektów, bez dostrzegania potrzeb mieszkańców, takich inwestycji w Sławie, by nie było – komentuje wydarzenie wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.