Sukces Vanessy Szanter w międzynarodowym konkursie wokalnym

International Junior Artist&European Talent to międzynarodowy festiwal, w skład którego wchodziło 28 osobowe jury z wielu krajów. Młoda mieszkanka Żabic zdobyła tam tytuł Honorable Mention& Artistic Recognition za wykonanie HATE Storm - jej autorskiego singla.

Kolejnym sukcesem młodej wokalistki jest nominacja do drugiej rundy Festiwalu Word Vision 2020. Konkurs jest odwzorowaniem odwołanej niedawno Eurowizji, ale w wersji online. Co więcej, na tym nie koniec. Młoda artystka przeszła eliminacje do drugiego etapu konkursu ogólnopolskiego „Nagraj i wygraj”. Tam zawalczy o nominacje do Międzynarodowego konkursu i nagranie singla z teledyskiem.

Pomimo panującej pandemii Vanessa już wie, że przeszła nominację i wystąpi na scenie Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca Muszelki Wigier w październiku w Suwałkach.