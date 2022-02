Strażacy z OSP dostaną po 200 złotych dodatku do emerytury. Kto może składać wnioski?

Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych doczekali się wreszcie stałego, miesięcznego świadczenia emerytalnego w wysokości 200 zł. Prawo do tego dodatku przysługuje strażakowi - ochotnikowi, który przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) i 20 lat (w przypadku kobiet) czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych i posiadał stosowne uprawnienia, czyli m.in. kurs strażaka ochotnika. Co ważne, przy naliczaniu wymaganego okresu, strażak musi mieć na koncie udział w przynajmniej jednej akcji rocznie i nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Z wnioskiem, nie trzeba czekać do ukończenia 65. roku życia,a mieć spełniony wymóg wysługi lat służby.