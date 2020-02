Spieniła fontannę w Sławie. Teraz może trafić za to za kratki

Do zdarzenia doszło 27 lipca 2019 roku w Sławie. Teraz Prokuratura Rejonowa we Wschowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw 55-letniej kobiecie.

– Oskarżonej zarzucono, że na placu Nowy Rynek wlała do fontanny miejskiej płyn powodujący powstanie dużej ilości piany, na skutek czego spowodowała uszkodzenie filtrów i potrzebę obowiązkowej wymiany wody w fontannie w celu zapobiegnięcia zatarciu pompy wody. Straty wyceniono na kwotę 1256,50 zł na szkodę Urzędu Miejskiego w Sławie – informuje wschowska prokuratura.

55-latka odpowie z paragrafu który mówi o tym, że kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

