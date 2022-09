Spacer po centrum Głogowa. Co warto zobaczyć w mieście nad Odrą? Trasa, zabytki, zdjęcia

4. Pomnik Dzieci Głogowskich Niedaleko głogowskiego zamku znajdziecie nietypowy pomnik. To właśnie Pomnik Dzieci Głogowskich, który upamiętnia słynną Obronę Głogowa z 1109 roku. Według podań, oblegające miasto wojska niemieckie przywiązały do machin oblężniczych dzieci mieszczan - które wzięto jako zakładników podczas pertraktacji. Pomnik odsłonięto w 1979 roku, a jest on dziełem bułgarskiego rzeźbiarza Dymitra Petrova Vaceva.

Kacper Chudzik