Śmierć na drodze pod Żelaznym Mostem. Rowerzysta nie przeżył zderzenia z autem

– Na tą chwilę wspomniany rowerzysta był trzecią ofiarą śmiertelną na polkowickich drogach w 2023 roku. W analogicznym okresie zeszłego roku policjanci odnotowali zaledwie jeden wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy do kierowców i pozostałych użytkowników dróg o szczególną ostrożność podczas jazdy. Nadmierna prędkość, roztargnienie na drodze, a także lekkomyślność uczestników ruchu drogowego to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Zwolnijmy, zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii – dodaje Rybikowski.