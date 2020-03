Słodkie cytryny, kwaśne winogrona rapera z Głogowa Tomasza Zawickiego

- To był mój pierwszy, poważniejszy, może nie w pełni profesjonalny klip, ale na pewno zrobiony z dużym zaangażowaniem. Nie wyobrażałem sobie też innego miejsca do nagrania, niż moje rodzinne miasto - podkreśla Tomasz Zawicki.

Zdjęcia do teledysku, kręcono w różnych miejscach Głogowa, również po zmierzchu. Kręcono je przez kilka godzin. Zdjęcia z drona wykonał Kamil Gołuchowski, a pozostałe Maks Karkosa. Muzykę natomiast raper nagrał we własnym mieszkaniu.

W swoim dorobku Van Zavi ma już szesnaście innych utworów. Pierwszy trafił do sieci w 2014 roku. Dwa lata temu wydał swoją pierwsza płytę „Amazonia”, będącą metaforą, że świat to jedna wielka dżungla. Ten ważny muzycznie krążek ukazał się w liczbie 200 sztuk. Kosztowało go to około 7 tysięcy złotych. Wszystkie rozdał rodzinie i przyjaciołom.

- Spełniałem swoje marzenie, więc było warto - mówi.

Lekkie pióro to raczej rodzinna przypadłość

Tomasz Zawicki zawsze sam pisał teksty. W szufladzie jest około setki, choć dobrze wie, że część z nich na pewno już tam zostanie, a inne czekają na nagranie. - Robiłem to już nawet jako dziecko, a szło mi to jakoś tak naturalnie - przyznaje głogowianin, który nie zaprzecza, że posiada lekkość pisania. Być może to rodzinne, bo jego ojcem jest wieloletni głogowski dziennikarz Krzysztof Zawicki.