Sklep Meble Mercus przy ulicy Mickiewicza został zamknięty

Po blisko 30 latach z Głogowa zniknął sklep meblowy należący do spółki Mercus. Placówka przy ulicy Mickiewicza została zamknięta z ostatnim dniem września.

Jak czytamy na stronie FB Meble Mercus Głogów, spółka dziękuje klientom za trzy dekady i ma nadzieję, że zostanie w pamięci klientów. Przypomina też historię sklepu począwszy do pierwszej siedzimy w pawilonie przy ul. Łużyckiej, który otwarto w 1993 roku.

Ten niewielki obiekt w centrum miasta, na przestrzeni 14 lat wraz ze swoimi pracownikami służył Państwu radą i pomocą w wyposażaniu waszych wnętrz. We wspólnym tworzeniu przytulnych i ergonomicznych przestrzeni w stylach jakich oczekiwaliście i jakimi chcieliście się dzielić każdego dnia z najbliższymi. Zaufaliście nam a my byliśmy szczęśliwi że cząstka naszej pracy i naszej pasji na wiele lat pozostaje z Wami w waszych domach. Owocem tego zaufania był nasz kolejny salon meblowy w Głogowie. Patrząc odważnie w przyszłość w 2007 roku uruchomiliśmy Galerię Wnętrz przy ul. Mickiewicza 48a. Na przełomie lat 2013/14 powiększyliśmy jej powierzchnię do 3 tys. metrów kw. Łącznie na terenie Głogowa świadczyliśmy usługi projektowania i wyposażenia wnętrz dla Państwa prawie przez trzy dekady. Dziękujemy za to, że byliście z nami! - czytamy.