Skatepark i strefa workout w Brzegu Głogowskim już gotowe

Gmina Żukowice zakończyła inwestycję za Szkołą Podstawową w Brzegu Głogowskim, gdzie rozbudowano tereny rekreacyjne. Powstał tam nowy skatepark oraz strefa workout.

– Szlifowanie umiejętności jazdy na deskorolce, rowerze, hulajnodze lub rolkach możliwe będzie dzięki specjalnie do tego przeznaczonym elementom wyposażanie skateparku – rampom, przeszkodom, półkom. Natomiast osoby, które chcą zadbać o swoją kondycję fizyczną będą mogły skorzystać ze strefy workout, jest ona przeznaczona do ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Obydwie propozycje łączą w sobie jeden element, zdrowy ruch na świeżym powietrzu. Nawet przy niższych temperaturach za pomocą odpowiedniej odzieży ćwiczyć można cały rok – zachęcają do korzystania z torów urzędnicy.