Skarby z głogowskiej ziemi odkryte podczas prac budowlanych. Co znaleziono?

Podczas robót ziemnych na terenie Głogowa pracownicy natrafili na uszkodzone rury ceramiczne. Okazało się, że pochodzą one z dawnego, przedwojennego Bolesławca (Bunzlau), z zakładu ceramicznego Hoffmann & Co Bunzlau. Przy okazji tego wykopu znalezione zostały również inne ciekawe przedmioty. Staną się częścią ekspozycji prezentowanej w biurowych gablotach.

Co tam trafi?

szyjka butelki z porcelanowym korkiem, na którym widnieje logo głogowskiego browaru Bertholda,

pojemnik na mąkę (niem. Mehl), który mógł być zawieszany na ścianie,

buteleczka, w której wciąż znajduje się płyn do pielęgnacji włosów (niem. Haarpflege)

szklana przykrywka od słoika (weka),

poszczerbiony dzbanuszek z uchem, wyprodukowany w zakładzie ceramicznym w Nieder Ullersdorf (obecnie Mirostowice Dolne w pobliżu Żar)

butelka z browaru w Zielonej Górze „Bergschloßbrauerei Grünberg”,

mała buteleczka na leczniczy olejek o nazwie Oleum firmy C. Baunscheidt z Bonn, wyprodukowany prawdopodobnie ok. 1865 r.

szminka, z okupowanej przez Niemców Łodzi (Litzmannstadt) firmy kosmetycznej Emil & Rudolf Matz, Litzmannstadt, rączka z częścią spiralnego drutu, być może to fragment wycioru do czyszczenia otworów, lufy broni itp.

Wydobyte okazy zostały zabezpieczone przez mieszkańców, na których terenie wykonywano prace ziemne. Powierzyli je Dariuszowi Czai z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, który przekazał znalezisko do Centrum Informacji Turystycznej. Ciekawe, jaka jest historia poszczególnych przedmiotów i ich właścicieli z przedwojennego Glogau…

Źródło: Głogowskie Centrum Informacji