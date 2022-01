Sebastian Stankiewicz, aktor z Głogowa kończy dziś (8 stycznia) 44 lata!

Chodził na mecze Chrobrego i na motocross

Choć wyjechał z Głogowa ponad 20 lat temu to wie, że korzenie w życiu człowieka są bardzo ważne.

- Moje są związane z Głogowem, z dorastaniem w tym mieście. Z moim dziadkiem chodziłem na mecze Chrobrego i na motocross. A z przyjaciółmi na spotkania jazzowe. To było coś! - wspomina 40-letni aktor i kabareciarz Sebastian Stankiewicz.

Mieszkał i dorastał przy ulicy Obrońców Pokoju. Tam, na jednym z podwórek miał kumpli, z którymi do dziś ma kontakt. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 7, a potem do III Liceum Ogólnokształcące, które wówczas działało za Odrą, a jej dyrektorem był Jan Zubowski.