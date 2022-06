Ruszają Odrą z Krapkowic do Świnoujścia. Kajakarze pokonają ok. 750 km promując nadodrzańskie rejony. W Głogowie też się zatrzymają Grażyna Szyszka

Dziś, 24 czerwca dwaj kajakarze wyruszają w około dwutygodniowy spływ Odrą. Startują z Portu Jachtowego w Krapkowicach, a ich meta to Muzeum Obrony Wybrzeża Fort Gerhard w Świnoujściu. Do przepłynięcia rzeką mają ok. 750 km. Głogów i Nowa Sól są na liście ich przystanków.