Ratusz powtarza przetarg na budowę ronda na skrzyżowaniu Legnickiej i Piłsudskiego w Głogowie. WIDEO

– Bardzo chcemy wybudować to rondo, aczkolwiek w pierwszym przetargu oferty były bardzo wysokie. Liczyliśmy się z tym, że mogą być większe, ale nie aż tak. Powtórzymy, zobaczymy jak rynek zachowa się na obecnym etapie. Ale na pewno będziemy chcieli to rondo zbudować. Z wielu punktów widzenia jest ono bardzo ważne z wielu względów, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo oraz płynność ruchu. Tam krzyżują się przecież drogi wojewódzki z krajową – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.

Jak informuje nas prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, lada dzień ma zostać rozpisany ponowny przetarg na przebudowę skrzyżowania ulic. Piłsudskiego, Legnickiej i Poniatowskiego. Zgodnie z planami ma tam powstać rondo, które nosić będzie nazwę Ronda Górników. To drugie podejście do tej inwestycji. W kwietniu przetarg trzeba było unieważnić, ponieważ wszystkie oferty były znacznie niższe niż zakładano. Na budowę w budżecie zarezerwowano blisko 7 milionów złotych.

Skrzyżowanie przy wylocie w stronę Polkowic jest jednym z bardziej problematycznych miejsc w Głogowie. Duże natężenie ruchu powoduje, że tworzą się tutaj spore korki. W przypadku wybrania wykonawcy same prace na pewno spowodują spore utrudnienia, a budowa trwać by miała co najmniej kilka miesięcy. Jednak jak podkreśla prezydent, po wybudowaniu ronda ruch w tej części miasta zostanie udrożniony.