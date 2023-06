Nowy sprzęt dla pogotowia w Głogowie. Sam ładuje pacjenta do karetki. WIDEO, FOTO

Już teraz miasto myśli o zakupach na nadchodzący rok, w ramach których planowane są kolejne takie nosze dla drugiego zespołu pogotowia. Przypomnijmy, że na terenie powiatu pracują trzy zespoły.

– Nie jesteśmy już młodzi i każda praca siłowa powoduje kontuzje. To powoduje zwolnienia lekarskie, a jak jest L4 to nie ma kto przyjść na dyżur. My nie pracujemy na taśmie, że jak brakuje jednej osoby to taśma dalej pójdzie. Wszelkiego typu kontuzje przy takich noszach są wyeliminowane. Do tego dużo wcześniej dostaliśmy krzesełko na specjalnych gąsienicach, więc jedna osoba może zjechać z pacjentem, który waży 120 kilogramów. Wcześniej musieliśmy to nosić, że aż palce wyrywało. W tej chwili, gdy krzesełko idzie do konserwacji i nie ma go jeden dzień, to przypominamy sobie jak nosiło się z czwartego piętra, czy z siódmego w wieżowcu, bo winda była za mała – mówi Remigiusz Wałecki, ratownik medyczny z Głogowa.