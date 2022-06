Przy „dziurze" na głogowskim Rynku sypią się deski zabezpieczające resztki piwnic. To niebezpieczne - mówią mieszkańcy

Deski przy blaszanym płocie w Rynku są spróchniałe i dziurawe! Niech no tylko wejdzie tam jakieś dziecko i nieszczęście gotowe! - alarmuje pan Stanisław. - Sam mam wnuki i nie mogę spokojnie patrzeć na te dziury w samym środku starówki. Niech to ktoś naprawi, zanim komuś coś się stanie.

Deski, o których mówił czytelnik to zabezpieczenie różnicy poziomów między płytą Rynku a słynną „dziurą” w Rynku. Zakrywają też pozostałości przedwojennych piwnic. W wielu miejscach deski są już dziurawe, spróchniałe, a kilku brakuje. Co prawda od rynku są oddzielone łańcuchami na słupkach, ale dla dziecka to żadna przeszkoda.

„Dziura” to wciąż teren prywatny i do to właściciela należy jej zabezpieczenie. Uwagi głogowianina przekazaliśmy do biura prasowego prezydenta miasta. Jak nas zapewniono urzędnicy będą interweniować w tej sprawie u właściciela.