Przejazd kolejowy w Sobczycach jest niebezpieczny? PKP: Wystarczy patrzeć na znaki

Niedzielny wieczór mógł zakończyć się tragicznie dla kierowcy osobowej skody, który wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy tuż przed szynobus jadący z Leszna do Głogowa. Na szczęście pociąg uderzył w tył auta, przy niewielkiej prędkości. Kierowca wyszedł bez szwanku, chociaż auto zostało poważnie uszkodzone.

Od części kierowców słyszymy, że przejazd w Sobczycach sprawia problemy. Chodzi m.in. o widoczność.

– Gdy jedzie się autem od strony Krzekotówka, a pociąg jedzie od strony Leszna, to nie jest on najlepiej widoczny przez krzewy. Dlatego od dawna mówię, że tam może dojść do wypadku – mówiła nam mieszkanka Sobczyc.