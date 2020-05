Prejs: Mecze bez publiczności mogą mieć atmosferę stypy, a nie sportowego widowiska

– Wszystkie kluby borykają się z tym problemem. Za zawodnikami długa przerwa, podczas której były tylko indywidualne treningi. Na razie wszystko wygląda dobrze, gra kontrolna wewnątrz klubu wypadła obiecująco. Ale jak to się przełoży na grę przy presji i obciążeniu? Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć – mówi Zbigniew Prejs, dyrektor klubu.

Zawodnicy i władze klubu są dobrej myśli przed powrotem, jednak nikt nie chce prorokować, jak faktycznie będzie on wyglądać.

Wielkimi krokami zbliża się powrót Chrobrego Głogów na ligowe boiska. Do rozgrywek o punkty głogowianie wrócą już 2 czerwca, kiedy to na wyjeździe zmierzą się ze Stomilem Olsztyn. Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem, kibice nie będą mogli obejrzeć żadnego meczu na stadionie. Planowane są więc ich transmisje. Wiadomo, że pierwsze trzy spotkania Chrobrego będą transmitowane na kanale Polsat Sport lub na serwisach internetowych polsatsport.pl oraz IPLA.

Zaznacza on również, że spotkania na pewno będą ciężkie psychicznie dla wszystkich zawodników. Granie przy pustych trybunach nie działa najlepiej.

– Nie wiem, czy to nie będzie taka atmosfera stypy, a nie wielkiego, sportowego widowiska. Nie będzie nie tylko kibiców, ale nawet chłopców do podawania piłek – dodaje Zbigniew Prejs.

Do rozegrania będzie sporo spotkań w krótkim czasie. To również na pewno będzie trudne dla zawodników. Czasu na odpoczynek będą mieli niewiele.

Dyrektor Prejs ma sporo uwag do kontynuowania ligi bez kibiców.

– Ale taka decyzja zapadła i się do niej dostosowujemy – zaznacza.

Runda wiosenna zaczęła się dla głogowian bardzo dobrze. Po bardzo złej jesienie, weszli szturmem na ligowe boiska i zaczęli odbijać się od dołu tabeli. Przerwała to właśnie epidemia koronawirusa, przez którą przerwano rozgrywki. Chrobry wytracił więc impet, jaki przyniósł mu dobry start rozgrywek. Czy będzie wstanie do tego wrócić? To okaże się już 2 czerwca.