Prawnik wyjaśnia: Przepadek pojazdu mechanicznego za jazdę pod wpływem alkoholu

Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku popełnienia tego przestępstwa sąd orzeka (a więc ma obowiązek orzec) przepadek pojazdu mechanicznego, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia. Jeżeli więc kierujący prowadził samochód mając więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi, ale mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, sąd nie orzeknie przepadku pojazdu. Sąd może natomiast odstąpić od orzeczenia przepadku nawet wtedy, gdy jest to obligatoryjne, czyli kiedy stężenie alkoholu we krwi kierującego była nie mniejsza niż 1,5 promila, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Z powyższego przepisu wynika, że obowiązek orzeczenia przez sąd przepadku pojazdu ma jeden wyjątek tzn. wtedy, gdy zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami. O tym, czy w danej sprawie taki wyjątkowy wypadek zachodzi decydować będzie sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Sąd dokona oceny, czy zachodzi wyjątkowy wypadek na podstawie zgromadzonych dowodów, jednakże nie może być to ocena dowolna.