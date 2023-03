Para recydywistów w rękach policji. Zostali zatrzymani, bo... samochód, którym jechali nie miał włączonych świateł

- To nie były jednak wszystkie przyczyny pobudzonego zachowania, do którego dołączyła również wspomniana pasażerka, gdy policjanci poprosili o okazanie obowiązkowego wyposażenia samochodu. Po otwarciu klapy bagażnika oczom dzielnicowych ukazały się różnego rodzaju przedmioty, których pochodzenie zostało kilka minut później zidentyfikowane -informuje Przemysław Rybikowski, oficer prasowy KPP Polkowice.

Funkcjonariusze pojechali do najbliższego sklepu wielkopowierzchniowego i poprosili o sprawdzenie nagrań z monitoringu. Był to strzał w dziesiątkę, bo kamery zarejestrowały parę na kradzieży produktów o wartości przekraczającej 1300 złotych.

Skradzione mienie natychmiast wróciło do sklepu, a złodziejska para na obecnym etapie postępowania usłyszała zarzuty kradzieży w warunkach tzw. recydywy, bowiem oboje wcześniej byli już karani za wymienione przestępstwo, za które grozi kara do 5-lat pozbawienia wolności.

W przypadku 33-latka i dwa lata starszej kobiety zagrożenie karą z uwagi na wcześniej popełnione przez nich przestępstwa wzrosło do 7,5 roku ewentualnej izolacji.

- Przypominamy jednocześnie, że kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem narkotyków to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat -dodaje rzecznik.

Ten czyn jest również dotkliwy z uwagi na możliwy nawet kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów, a także dotkliwą karę finansową.