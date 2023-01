Sąsiedzi z piekła rodem. Co zrobić, gdy uciążliwy lokator zamienia życie w koszmar?

Historia stara jak świat. Głośne imprezy u sąsiadów, nocne lub całodniowe hałasy, awantury, libacje. Chyba każdy czegoś takiego doświadczył, lub zna kogoś, kto miał z tym problem. O ile jeszcze w sporadycznych przypadkach jest to do przeżycia, w końcu każdy czasem musi się pobawić, to kiedy staje się to codziennością w bloku - życie sąsiadów może zamienić się w koszmar.

Sen przerwany przez głośną muzykę, ściany trzęsące się od basów, krzyczący na balkonach lub z okien imprezowicze - gdy za ścianą dochodzi do tego regularnie (a nawet codziennie), ciężko wytrzymać we własnym mieszkaniu. Co w takim przypadku zrobić?