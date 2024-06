Prasówka z Głogowa 17.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Strażacy OSP z gminy Grębocice stanęli do zawodów. Do rywalizacji stanęło w sumie 11 drużyn, które wykazały się ogromną determinacją.

Czacz (Wielkopolska) to jedyna taka wieś w całej Polsce. Na stoiska do handlu poprzerabiano co się dało, czyli obory, stodoły i garaże, a przy ulicy stoją namioty wypełnione towarem. Można więc iść przez wieś, od obejścia do obejścia i szperać po straganach. W Czaczu niedziela zawsze jest handlowa.