Poznaliśmy Mistrzów Segregacji. Dzieci z Głogowa dbają o środowisko

Za nami piąta edycja konkursu Zostań Mistrzem Segregacji. W głogowskim teatrze uhonorowano aż 215 laureatów z głogowskich przedszkoli i szkół, którzy przez ostatnie miesiące zbierali i segregowali odpady. Wyszło tego całkiem sporo.

– Gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział i wszystkim, którzy odebrali te piękne nagrody. Zebraliście łącznie ponad 34 tony odpadów, które są już posegregowane i zostaną poddane recyklingowy. I o to w tym wszystkim chodzi, aby już dzieciom od najmłodszych lat w sposób naturalny pokazywać jak możemy dbać o środowisko na co dzień. To ma wpływ na naszą planetę, a nam bardzo zależy, żeby głogowianie byli ekologiczni nie od święta, ale na co dzień. Uczestnicy tego konkursu robią to świetnie i są przykładem dla wszystkich – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.