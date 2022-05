Powiat głogowski: Pokłócił się z sąsiadem i uderzył go butelką w głowę

Do zdarzenia doszło 13 maja br. na terenie powiatu głogowskiego. 41-latek na tle nieporozumień sąsiedzkich, bez wyraźnego powodu, zaatakował 52-letniego mężczyznę. Sprawca uderzył poszkodowanego butelką doprowadzając do jego skaleczenia i obrażeń ciała na okres powyżej dni siedmiu. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który trafił do policyjnego aresztu. 41-latek przyznał się do zrzucanego czynu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.