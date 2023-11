Urodziła w domu, a jej mąż spalił dziecko w piecu. Katarzyna Borczyk z Radwanic wciąż się ukrywa. Ma do odsiadki 4 lata Grażyna Szyszka

Kobieta nie stawiła się do odbycia kary KPP Polkowice Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Katarzyna Borczyk z Radwanic wciąż się ukrywa. W 2016 r. kobieta doprowadziła do śmierci swojego nowo narodzonego dziecka i została za to skazana na 4 lata więzienia. Jest poszukiwana listem gończym wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Głogowie. Kobieta nie stawiła się do odbycia kary.