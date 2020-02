Polkowice: Policjant po służbie zatrzymał sklepowego złodzieja

Do zdarzenia doszło na terenie jednej z drogerii w Polkowicach. Policjant Wydziału Kryminalnego tamtejszej komendy, w czasie wolnym od pracy, zauważył wybiegającego ze sklepu mężczyznę, spod którego kurtki wystawały zabrane ze sklepowych półek produkty. Policjant rozpoznał w uciekającym znanego mu osobiście mężczyznę, który był już typowany do spraw związanych z sklepowymi kradzieżami. Ruszył za uciekinierem , a rozpoczęta interwencja zakończyła się zatrzymaniem sprawcy i odzyskaniem skradzionego mienia.

32-latek został przekazany policjantom z patrolu, a odzyskane kosmetyki o wartości 1320 złotych wróciły do sklepu.

Po wnikliwej pracy polkowickich śledczych i analizie zgromadzonego materiału dowodowego okazało się, że dzień wcześniej ten sam mężczyzna również był „klientem” tego samego sklepu i tak samo jak w opisywanym przypadku jego łupem padły wtedy kosmetyki.

Za swoje czyny sprawca odpowie przed sądem. Mieszkaniec Lubina usłyszał ostatecznie dwa zarzuty kradzieży, które to przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat.