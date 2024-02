Policyjny pościg ulicami Głogowa. Uciekał 30-latek z sądowym zakazem jazdy

Do ulicznego pościgu doszło we wtorek, 6 lutego w godzinach wieczornych. Jeden z policjantów w trakcie patrolu miasta, zauważył pojazd marki Renault, który nie zastosował się do znaku drogowego „zakaz wjazdu”. Aby zatrzymać kierującego i przeprowadzić kontrolę drogową, policjant włączył sygnały świetlne i dźwiękowe.

- Kierowca jednak zignorował polecenia funkcjonariusza i podjął ucieczkę. Mężczyzna początkowo poruszał się ulicami miasta – informuje Natalia Szymańska, oficer prasowa KPP Głogów.