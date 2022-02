Policyjny pościg ulicami Głogowa! Daewoo uderzyło w radiowóz. Zdjęcia

Sceny jak z filmu rozegrały się dziś (2 lutego) na ulicach Głogowa. Samochód marki Daweeo Lanos, nie zatrzymał się do kontroli drogowej, więc policja ruszyła w pościg. Wszystko zaczęło się na ulicy Akacjowej. Gdy uciekające daewoo wjechało na Rudnowską, wówczas na ulicy Piastowskiej policjanci ustawili blokadę z radiowozu.

- Kierujący wpadł w poślizg i uderzył w auto funkcjonariuszy - informuje Marika Hofmańska z KPP w Głogowie. - Zarówno daewoo jak i radiowóz zostały uszkodzone. Na miejscu policjanci obezwładnili i zatrzymali kierowcę.

Okazało się, że 30-latek jest osobą poszukiwaną w związku z licznymi kradzieżami z włamaniem na terenie powiatu głogowskiego i polkowickiego. Kierowca był pod wpływem narkotyków i nie miał uprawnień do kierowania. Niezatrzymanie się do kontroli i spowodowanie pościgu zagrożone jest karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.