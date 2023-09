Policyjna akcja na drogach w Głogowie. Kontrole pojazdów od rana. WIDEO

W środę od wczesnego ranka głogowska policja prowadzi kolejną akcję prewencyjną, która skierowana jest przede wszystkim na zapobieganie wypadkom drogowym. W wielu miejscach miasta i powiatu głogowskiego można spotkać patrole drogówki.

– Dziś głogowska drogówka prowadzi akcję pod nazwą Roadpol. Są to działania ukierunkowane na przeciwdziałanie zdarzeniom drogowym, a przede wszystkim wypadkom ze skutkiem śmiertelnym. Policjanci w ramach tych działań prowadzą kontrole drogowe, na których sprawdzają stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdu, uprawnienia do kierowania, a także wyposażenie samochodu – mówi st. sierż. Natalia Szymańska, p.o. Oficera Prasowego KPP w Głogowie.

Ważnym elementem akcji jest również pomiar prędkości przejeżdżających samochodów. Wciąż trafia się wielu kierowców, którzy zapominają lub ignorują przepisy związane z ograniczeniem prędkości.

– Policjanci mierzą także prędkość, bo jak wiemy, główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym jest nadmierna prędkość. Dlatego policja przestrzega, aby stosować się do ograniczeń prędkości, a także dostosować ją do natężenia ruchu drogowego, a także do warunków atmosferycznych i swoich umiejętności. Policja apeluje o to, aby zachować rozsądek na drodze, abyśmy wszyscy mogli zadbać o wspólne bezpieczeństwo w ruchu drogowym – dodaje st. sierż. Natalia Szymańska.