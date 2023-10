Policja ostrzega przed oszustami. Łupem naciągaczy padają oszczędności życia. WIDEO

W ostatnim czasie na terenie Głogowa i okolicznych powiatów doszło do kilku udanych wyłudzeń metodami na wnuczka i na policjanta. W samym Głogowie w ostatnich tygodniach oszczędności w kwocie 60000 zł stracił 75-latek, który uwierzył w atrakcyjną ofertę przedłożoną mu przez telefon. Policja apeluje o ostrożność w kontaktach z obcymi.

– Pomimo wielu apeli ze strony policji nadal mamy, niestety, do czynienia z problemem kradzieży i oszustw metodami: na wnuczka, policjanta i tym podobnymi. Dotyka on w szczególności osoby starsze. Prosimy przede wszystkim o rozwagę i ograniczone zaufanie wobec nieznanych nam osób, które odwiedzają nasze domy i mieszkania, bądź też kontaktują się z nami telefonicznie, podając się na przykład za pracowników socjalnych, przedstawicieli handlowych, również za policjantów. Wykorzystują dobre serce i łatwowierność, najczęściej samotnie zamieszkujących osób starszych. Bądźmy ostrożni. Nie ufajmy telefonom. Pamiętajmy także, że prawdziwi policjanci nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i nigdy nie proszą nas o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. Nigdy także nie proszą o zaangażowanie naszych pieniędzy do jakichkolwiek akcji. O wszystkich takich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast informujmy policję i nie obawiajmy się, że alarm może okazać się fałszywy – mówi Emilia Reguła z głogowskiej policji.