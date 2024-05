Podwójna zabójczyni z Kotli znów stanie przed sądem. Prokurator chce dla niej dożywocia

Na początku czerwca w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu rozpatrzone zostanie odwołanie prokuratury w sprawie wyroku dla Julii K., która w czerwcu 2022 roku brutalnie zamordowała swojego dziadka i jego kolegę. Na początku tego roku została za to skazana na 25 lat pozbawienia wolności, jednak prokurator nie zgadza się z taką karą i żąda najwyższego jej wymiaru - czyli dożywocia.

Rozprawa apelacyjna zaplanowana jest na 6 czerwca. Czy sąd wyższej instancji podniesie nałożony na Julię K. wymiar kary z 25 lat do dożywocia? Do tematu wrócimy.

Najpierw razem pili, potem polała się krew

Przypomnijmy zdarzenia sprzed dwóch lat. Doszło do niego w przeddzień Bożego Ciała. Według ustaleń, 20-letnia wówczas Julia K. spożywała alkohol razem z dziadkiem i jego kolegą. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni. Rozsierdzona kobieta chwyciła za nóż i zaczęła atakować mężczyzn. Każdemu z nich zadała co najmniej kilkadziesiąt ciosów. Krew była wszędzie.