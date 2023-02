Podróżnik Will Richardson odwiedził Głogów i zamek w Czernej. Opowiada o naszym regionie w sieci

Will Richardson to autor książek, dziennikarz oraz przede wszystkim podróżnik - brytyjsko-amerykańskiego pochodzenia. Od lat celem jego wędrówek jest m.in. Polska, z którą związany był także prywatnie (to były mąż prezenterki Moniki Zamachowskiej - dawniej właśnie Moniki Richardson). Od pewnego czasu ponownie wędruje po naszym kraju, a za sprawą internetu pokazuje widzom zza granicy uroki oraz zabytki większych i mniejszych miast naszego kraju.

– Wykonano tutaj doskonałą pracę restauracyjną wnętrz i całkiem niezłą na zewnątrz. Mają tutaj świetne jedzenie, bardzo proste, lokalne potrawy – mówi w swoim programie Will Richardson.

Materiał z zamku w Czernej to obecnie najnowsze nagranie na kanale, ale na jego końcu Will Richardson zapowiada kolejne - które będą opowiadać właśnie o Głogowie. Jeśli chcecie zobaczyć co zwróciło uwagę znanego podróżnika w naszym mieście - warto więc go śledzić w kolejnych tygodniach.