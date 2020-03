PILNE. Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Niepełnoletni nie wyjdą z domu sami. Zamknięte parki i bulwary

– Musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć tego najgorszego scenariusza. W wyniku obserwacji i analiz najlepszych praktyk podjęliśmy kolejne decyzje dotyczące następnych obostrzeń – mówi premier Mateusz Morawiecki. – Zbudowaliśmy kordon sanitarny na granicach, ale wiemy, że to za mało, żeby wyłapywać osoby zakażone. Za dużo jest spacerów, za dużo osób w miejscach rekreacji. Już dziś wiemy, że stamtąd pochodzą nowe zakażenia.

W miejscach kwarantanny będzie obligatoryjnie wprowadzona aplikacja do monitorowania osób przebywających w domach. Ma to odciążyć policję, która będzie natomiast więcej sił kierować do kontroli osób na ulicach. Zaznaczmy, że głogowscy policjanci już teraz prowadzą tego typu kontrole na ulicach miasta.

– Z każdym niepotrzebnym, lekkomyślnym wyjściem z domu pandemia się przedłuża. Stawmy jej razem opór. Unikajmy nieodpowiedzialnych zachowań społecznych – apelował premier.

Minister zdrowia o zmianach

Jak zaznacza minister zdrowia Łukasz Szumowski - wszystkie modele, które przekazują jak przebiega epidemia mówią o tym, że co kilka dni ilość chorych będzie się podwajać. Jeśli ograniczone zostaną kontakty między ludźmi, mamy szanse spowolnić ten wzrost.