Prawnik wyjaśnia: Świąteczno-noworoczne przyjazdy a ograniczenia Covid-19

W okresie noworocznym wielu rodaków przyjeżdża do Polski z różnych zakątków świata. W tym artykule postaram się przybliżyć czytelnikom Tygodnika Głogowskiego aktualne zasady związane z przekraczaniem granicy RP.

Każdy podróżujący przyjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen jest zobligowany do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu w kierunku Covid-19 wykonanego w okresie 24 godzin przed przekroczeniem granicy. Wynik testu powinien być sporządzony w języku polskim albo angielskim. Obowiązek ten wynika z treści § 2a ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nie dotyczy on dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia. Brak przedstawienia negatywnego wyniku testu oznacza obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny liczonej od dnia następującego po przekroczeniu granicy (§ 2a ust. 3 rozporządzenia). Test covidowy można wykonać także na lotnisku, ale tylko w ciągu trzech godzin od przekroczenia granicy. Osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną (osoby podróżujące spoza strefy Schengen) obowiązane są ponadto przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będą odbywać obowiązkową kwarantannę, a także informację o numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu.