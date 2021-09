„Piękne i Bestie", czyli kobiety na swoich motocyklach - fotograficze sesje Kamili Kwaczyńskiej z Głogowa

Głogowianka Kamila Kwaczyńska (42 l.) jest pełna życiowej energii, nie boi się wyzwań i realizacji marzeń. Z zawodu ratowniczka medyczna, a prywatnie mama dwójki dzieci (Zosia 13 l. i Marcel 14 l.) i od niedawna przebojowa właścicielka „junaka” zwanego pieszczotliwie „kucykiem”. Robi nim coraz śmielsze wycieczki po okolicy, po trasach, które wcześniej zjeździła rowerem. Jednak ostatnio jej wolny czas należy do drugie pasji – fotografii, a jej najnowszy projekt odbija się coraz większym echem i to w niemal całym kraju. To seria zdjęć „Piękne i Bestie” łączące kobiecą zmysłowość z siłą motocykli.

Na sesje zdjęciowe ustawiła się już kolejka.

Zaczęło się od zdjęcia, na którym pani Kamila sama zapozowała. Zainspirowana znaleziony w sieci reklamowym zdjęciem, na którym modelka w białym garniturze siedziała na motocyklu, postanowiła działać. Fota wyszła pięknie. Uśmiechnięta blondynka siedzi na swoim junaku w pięknej, zwiewnej czerwonej sukni. Smaczku dodaje nieco odsłonięta noga w ciężkim, motocyklowym bucie.