Piękne dziewczyny Tygodnika Głogowskiego z 1996 roku! Zobaczcie piękności sprzed ponad 20 lat

Przez kilka pierwszych lat ukazywania się „Tygodnika Głogowskiego", jedną ze stałych rubryk gazety była ta, w której publikowano zdjęcia pięknych dziewcząt. Wyławiał je swym celnym okiem ówczesny fotograf „TG" Dariusz Mikołajewicz. Co piątek, ostatnią stronę tygodnika zamykało zdjęcie z napisem „Dziewczyna tygodnia". Z każdego miesiąca wybierano tę, która otrzymywała tytuł „Dziewczyny miesiąca".

Zebraliśmy dla Was zdjęcia z 1996 roku, na których są ówczesne głogowskie dziewczyny. Każda śliczna i niepowtarzalna. Dla gazety był to ogromny zaszczyt, by gościć na swoich łamach urocze głogowianki, a dla naszych bohaterek miła pamiątka. Być może dzięki naszym archiwalnym zdjęciom, odświeżą wspomnienia z tamtych lat.

Zapraszamy do galerii zdjęć: