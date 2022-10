Piękna jesień w Karkonoszach na zdjęciach głogowian. Widoki ze szczytu Śnieżnych Kotłów zachwycają Grażyna Szyszka

Karkonosze to jedno z ulubionych miejsc na piesze wędrówki. Góry są piękne o każdej porze roku, także jesienią. Z Głogowa do Szklarskiej Poręby to raptem dwie godziny jazdy samochodem. Widoki ze Śnieżnych Kotłów czy ze szczytu Szrenicy są obłędne.