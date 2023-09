Patryk Plewka w Chrobrym Głogów. Zawodnik z Wisły dołącza do składu

Patryk Plewka spędził w Wiśle Kraków większość swojej sportowej kariery. Opuścił ją tylko raz, w sezonie 2019/20. Wtedy to przeszedł do Stali Rzeszów, z którą doszedł do finału baraży o 1. Ligę. Następnie wrócił do krakowskiego klubu, gdzie grał aż do sezonu 2022/2023. Na kilka dni przed meczem z Wisłą Kraków właśnie, Chrobry Głogów poinformował, że do składu głogowskiej ekipy dołączy ten zawodnik. Grać będzie z numerem "8".

– W Wiśle zadebiutował w Ekstraklasie, co miało miejsce w lipcu 2018 roku. Łącznie na najwyższym poziomie rozegrał 52 mecze, w których zdobył jedną bramkę – informuje głogowski klub.

Zanim zaczął grę w Wiśle w roku 2013 - grał wcześniej w barwach zespołu z Libiąża. 23 zawodnik urodził się w Oświęcimiu. Z krakowskiego klubu odszedł w czerwcu tego roku.

Podstawowe dane:

Imię i nazwisko: Patryk Plewka

Data i miejsce urodzenia: 2.01.2000, Oświęcim

Wzrost: 174 cm

Pozycja: środkowy pomocnik

Ekstraklasa: 52 / 1

Kariera: